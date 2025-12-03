XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Erwartungen der Experten 03.12.2025 21:01:00

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse

Hewlett Packard Enterprise legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Hewlett Packard Enterprise öffnet am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,579 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,52 Prozent verringert. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,48 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,90 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 34,52 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

