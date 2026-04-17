Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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17.04.2026 06:29:38
Hubig: Mehr Schutz vor Kredit-Schuldenfallen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sieht in den geplanten neuen Regeln für Verbraucherkredite einen großen Fortschritt. "Die Reform des Verbraucherkreditrechts ist eines der größten verbraucherpolitischen Gesetzgebungsvorhaben der letzten Jahre und betrifft viele Millionen Menschen", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Bundestag will die Reform heute beschließen.
Hubig versprach mehr Transparenz und einen besseren Schutz vor Schuldenfallen. Gerade Angebote, bei denen man erst später nach dem Kauf zahlt ("buy now, pay later"), seien immer beliebter geworden. "Es ist höchste Zeit, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher auch bei diesen Geschäften vor Verschuldung schützen. Zu den vielen echten Verbesserungen zählen die neuen Regeln zur Prüfung der Kreditwürdigkeit und zum Schutz sensibler Daten."/hrz/DP/zb
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