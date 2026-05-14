CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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14.05.2026 08:19:20
Hungary: New govt intent on initiating swift systemic change
Peter Magyar and his government are determined to push ahead with change at full throttle. But even before the cabinet is sworn in, there has been a "resignation." And questions remain about Magyar's Ukraine policy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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