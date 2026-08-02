EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
|
02.08.2026 16:18:07
Hungary braced for power cuts amid extreme drought
Record-low water levels on Danube force country’s first shutdown of nuclear power plantWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!