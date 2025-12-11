BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
11.12.2025 01:19:20
Hungary passes bill reinforcing president's post
Hungary's parliament, dominated by the ruling Fidesz party, approved a bill making it harder to unseat the head of state. The change comes ahead of elections, with Fidesz and Prime Minister Orban's position at risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
