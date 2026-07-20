Husqvarna A B legte Quartalsergebnis vor

Husqvarna A B stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,80 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,76 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Husqvarna A B mit einem Umsatz von insgesamt 14,38 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,28 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at