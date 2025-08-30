30.08.2025 18:09:39

Huthi-Ministerpräsident durch israelischen Angriff getötet

SANAA (dpa-AFX) - Im Jemen sind durch einen israelischen Luftangriff vor wenigen Tagen der Ministerpräsident der Huthi-Miliz und mehrere ihrer Minister getötet worden. Ahmed al-Rahaui und die Minister seien in der Hauptstadt Sanaa zu Tode gekommen, teilte die vom Iran unterstützte Organisation mit. Bei dem Angriff auf eine Versammlung der Miliz seien auch weitere Mitglieder verletzt worden. Die Huthi-Regierung in Sanaa und im Norden des Jemens, den die Miliz seit rund zehn Jahren kontrolliert, werde ihre Arbeit fortsetzen, hieß es.

Die Regierung der Huthi wird international nicht anerkannt. Die Organisation hatte al-Rahaui vor einem Jahr zum Regierungschef ernannt. Er galt wie seine Vorgänger aber als eher symbolische Figur ohne wirkliche Macht. Anführer der Miliz ist Abdel Malik al-Huthi, dessen Bruder die schiitische Organisation vor etwa 30 Jahren gegründet hatte.

Israel hatte am Donnerstag die jemenitische Hauptstadt Sanaa erneut angegriffen. Nach eigenen Angaben griff die israelische Luftwaffe im Raum Sanaa ein "militärisches Ziel des Huthi-Terrorregimes" an. Im Rahmen des Angriffs wurden offenbar auch al-Rahaui und die Minister getötet.

Die Huthi greifen seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren immer wieder Handelsschiffe und teils auch Israel selbst an - mit dem erklärten Ziel, die Palästinenser zu unterstützen.

Die Huthi bezeichnen sich offiziell als "Ansar Allah" ("Unterstützer Gottes") und sind nach Einschätzung von Experten die stärkste Kraft im Jemen, wo seit 2014 ein Bürgerkrieg herrscht./jot/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

