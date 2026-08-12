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12.08.2026 06:31:29
HY-LOK präsentierte Quartalsergebnisse
HY-LOK veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1251,60 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HY-LOK 930,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,25 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HY-LOK einen Umsatz von 54,33 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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