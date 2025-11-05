IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 32,43 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Cellnex Telecom-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 308,356 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie auf 26,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 248,54 EUR wert. Damit wäre die Investition um 17,51 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 18,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at