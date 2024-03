IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren eingebracht

Am 21.03.2021 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 46,90 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 213,220 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 780,38 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 20.03.2024 auf 78,70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,80 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 4,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at