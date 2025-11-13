IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,44 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 6,925 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 59,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 409,63 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 309,63 Prozent angezogen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at