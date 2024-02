IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.02.2014 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 9,80 EUR. Bei einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 020,408 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.02.2024 gerechnet (66,00 EUR), wäre die Investition nun 67 346,94 EUR wert. Mit einer Performance von +573,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 3,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at