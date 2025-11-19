Mapfre Aktie

WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

Profitable Mapfre-Anlage? 19.11.2025 10:05:09

IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mapfre-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mapfre-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mapfre-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,58 EUR. Bei einem Mapfre-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,291 Mapfre-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,65 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 18.11.2025 auf 3,98 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 151,65 Prozent.

Mapfre wurde am Markt mit 12,37 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Mapfre 3,92 -0,31% Mapfre

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

