Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Profitable Mapfre-Anlage?
|
19.11.2025 10:05:09
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mapfre-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mapfre-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,58 EUR. Bei einem Mapfre-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,291 Mapfre-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,65 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 18.11.2025 auf 3,98 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 151,65 Prozent.
Mapfre wurde am Markt mit 12,37 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mapfremehr Nachrichten
Analysen zu Mapfremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mapfre
|3,92
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.