IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2022 wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mapfre-Aktie 1,78 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5 627,462 Mapfre-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 3,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 228,47 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 122,28 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Mapfre einen Börsenwert von 12,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at