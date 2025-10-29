Mapfre Aktie

Mapfre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

Rentables Mapfre-Investment? 29.10.2025 10:04:44

IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Mapfre-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Mapfre-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,72 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 36,778 Mapfre-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2025 148,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,04 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 148,73 EUR entspricht einer Performance von +48,73 Prozent.

Mapfre wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,43 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

