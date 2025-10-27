Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

Frühe Investition 27.10.2025 10:04:55

IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie Investoren gebracht.

Die Sacyr Vallehermoso-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sacyr Vallehermoso-Papier an diesem Tag 2,41 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,528 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 163,70 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Anteils am 24.10.2025 auf 3,94 EUR belief. Damit wäre die Investition 63,70 Prozent mehr wert.

Am Markt war Sacyr Vallehermoso jüngst 3,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

