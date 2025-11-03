IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Sacyr Vallehermoso eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sacyr Vallehermoso-Papier an diesem Tag 1,48 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 677,521 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 585,42 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 31.10.2025 auf 3,82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 158,54 Prozent vermehrt.

Am Markt war Sacyr Vallehermoso jüngst 3,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at