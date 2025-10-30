Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Lukrative Telefonica-Anlage?
|
30.10.2025 10:03:41
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 30.10.2024 wurde die Telefonica-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,34 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 2 304,147 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 4,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 366,36 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,66 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 25,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
