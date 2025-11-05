Acciona Aktie
IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acciona von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Acciona-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Acciona-Aktie an diesem Tag 76,70 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Acciona-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,378 Acciona-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 199,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 958,28 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 159,58 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Acciona eine Börsenbewertung in Höhe von 10,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
