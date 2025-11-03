Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Fluidra-Performance im Blick
|
03.11.2025 10:04:18
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Fluidra-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Fluidra-Papier bei 13,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,104 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 25,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 911,72 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fluidra bezifferte sich zuletzt auf 4,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidramehr Nachrichten
|
03.11.25
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Fluidra stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.10.25
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Fluidra zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fluidra von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fluidra-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.09.25
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)