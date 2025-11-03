Fluidra Aktie

Fluidra für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Fluidra-Performance im Blick 03.11.2025 10:04:18

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fluidra eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Fluidra-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Fluidra-Papier bei 13,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,104 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 25,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 911,72 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fluidra bezifferte sich zuletzt auf 4,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fluidramehr Nachrichten