Ausblick: Fluidra stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fluidra präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,204 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 240,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fluidra 0,060 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 486,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 466,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,730 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,19 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,14 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at