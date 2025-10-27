IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Fluidra-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Fluidra-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Fluidra-Papier bei 23,08 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fluidra-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,333 Fluidra-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.10.2025 103,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,78 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,03 Prozent angezogen.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

