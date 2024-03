IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Anteile betrug an diesem Tag 15,41 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,489 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,39 EUR, da sich der Wert einer Red Electrica SA-Aktie am 29.02.2024 auf 14,70 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,61 Prozent.

Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at