WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

Red Electrica SA-Investition im Blick 21.11.2025 10:04:50

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Red Electrica SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,06 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 586,338 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 15,01 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 800,94 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 11,99 Prozent.

Red Electrica SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

