IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Acerinox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Acerinox-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Acerinox-Papier bei 9,62 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 10,397 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Acerinox-Aktien wären am 04.11.2025 116,55 EUR wert, da der Schlussstand 11,21 EUR betrug. Damit wäre die Investition 16,55 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich zuletzt auf 2,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at