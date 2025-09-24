ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Langfristige Investition
|
24.09.2025 10:03:52
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ACS-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die ACS-Aktie an diesem Tag bei 20,87 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ACS-Aktie investierten, hätten nun 479,153 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2025 auf 67,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 486,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 224,87 Prozent erhöht.
ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu ACS S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACS S.A.
|67,40
|0,15%