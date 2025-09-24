ACS Aktie

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

Langfristige Investition 24.09.2025 10:03:52

IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen ACS-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ACS-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die ACS-Aktie an diesem Tag bei 20,87 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ACS-Aktie investierten, hätten nun 479,153 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2025 auf 67,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 486,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 224,87 Prozent erhöht.

ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ACS S.A. 67,40 0,15% ACS S.A.

