IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ACS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ACS-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ACS-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 388,350 ACS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 28 407,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,15 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 184,08 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte ACS einen Börsenwert von 18,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at