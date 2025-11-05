ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
05.11.2025 10:05:10
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ACS-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ACS-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 388,350 ACS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 28 407,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,15 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 184,08 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte ACS einen Börsenwert von 18,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|ACS S.A.
|75,30
|2,38%
