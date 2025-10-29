ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|ACS-Performance im Blick
|
29.10.2025 10:04:44
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit ACS-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das ACS-Papier bei 44,36 EUR. Bei einem ACS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,543 ACS-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ACS-Aktie auf 72,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 639,99 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 64,00 Prozent.
Der Marktwert von ACS betrug jüngst 18,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
