IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cellnex Telecom-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug an diesem Tag 29,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,394 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2024 auf 34,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,29 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,29 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cellnex Telecom eine Marktkapitalisierung von 24,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at