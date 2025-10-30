Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Rentable Inmobiliaria Colonial,-Investition?
|
30.10.2025 10:03:41
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Inmobiliaria Colonial,-Aktie letztlich bei 5,30 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 18,868 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 29.10.2025 104,34 EUR wert, da der Schlussstand 5,53 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,34 Prozent erhöht.
Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!