IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Inmobiliaria Colonial,-Aktie letztlich bei 5,30 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 18,868 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 29.10.2025 104,34 EUR wert, da der Schlussstand 5,53 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,34 Prozent erhöht.

Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

