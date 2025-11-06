IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Der Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie betrug an diesem Tag 6,56 EUR. Bei einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152,555 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 829,90 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Papiers am 05.11.2025 auf 5,44 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 17,01 Prozent vermindert.

Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,34 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at