Inmobiliaria Colonial Aktie

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

Inmobiliaria Colonial,-Performance 13.11.2025 10:04:25

IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.11.2015 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,59 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 1 517,451 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 12.11.2025 8 406,68 EUR wert, da der Schlussstand 5,54 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 15,93 Prozent.

Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split 5,32 -3,97% Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

