Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Inmobiliaria Colonial,-Performance
|
13.11.2025 10:04:25
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren verloren
Am 13.11.2015 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,59 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 1 517,451 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 12.11.2025 8 406,68 EUR wert, da der Schlussstand 5,54 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 15,93 Prozent.
Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse splitmehr Nachrichten
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse splitmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
|5,32
|-3,97%