IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.11.2015 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,59 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 1 517,451 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 12.11.2025 8 406,68 EUR wert, da der Schlussstand 5,54 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 15,93 Prozent.

Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at