IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier bei 9,55 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 104,712 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 921,47 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 13.12.2023 auf 56,55 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 492,15 Prozent.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at