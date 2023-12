IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.12.2018 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an diesem Tag bei 17,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,797 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,85 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 329,57 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 229,57 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 3,02 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at