IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren verloren

Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 18,35 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 54,511 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2024 auf 17,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 928,32 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,17 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 9,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

