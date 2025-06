IBM-Aktie steigt auf Allzeithoch nach positiver Analysteneinschätzung

Die IBM-Aktie konnte am Montag im US-Handel kräftig zulegen.

Bis zum Handelsende stieg das IBM -Papier an der NYSE um 2,89 Prozent auf 289,08 US-Dollar. Im Handelsverlauf kletterte der Anteilsschein sogar bis auf 289,58 US-Dollar und übertraf damit sein bisheriges Rekordhoch von 286,91 US-Dollar, das er am Donnerstag erreicht hatte.

Das Computer-Urgestein gilt als ein Profiteur in Sachen Künstliche Intelligenz (KI). Am Freitag hatte das Investmenthaus Wedbush das Kursziel der Aktie von 300 auf 325 Dollar angehoben und damit auf das derzeit höchste Ziel am Markt. Analyst Daniel Ives sieht das Papier weiter als "Top-Pick" im Software-Bereich und betonte das KI-Potenzial.

NEW YORK (dpa-AFX)