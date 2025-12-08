Confluen a Aktie
WKN DE: A3CS43 / ISIN: US20717M1036
|
08.12.2025 14:41:38
IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen
ARMONK/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Der IT-Konzern IBM will für eine Milliardensumme das Dateninfrastruktur-Unternehmen Confluent (Confluent A) kaufen. Ziel sei der Aufbau einer Datenplattform für generative KI, teilte IBM am Montag in Armonk mit. Dazu bietet der Konzern 31 US-Dollar je Confluent-Aktie. Dies entspreche einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 11 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro). Zuvor hatte das "Wall Street Journal" bereits über das Vorhaben berichtet. Die Confluent-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund 29 Prozent auf 29,85 Dollar.
Confluent mit Sitz im kalifornischen Mountain View hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) von Bedeutung sind. Das Unternehmen zählt mehr als 6.500 Kunden und arbeitet mit Branchengrößen wie Microsoft und Amazon Web Services zusammen. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet./stw/men
