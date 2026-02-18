ICL-Israel Chemicals Aktie
WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146
|
18.02.2026 11:50:38
ICL Posts Loss In Q4
(RTTNews) - ICL (ICL) reported fourth quarter net loss attributable to shareholders of $73 nmillion compared to profit of $70 million, a year ago. Loss per share was $0.06, compared to profit of $0.06. Adjusted EBITDA was $380 million, up 10% from last year. Adjusted EPS was $0.09, up 13% from $0.08. Consolidated sales were $1.70 billion, up 6% from $1.60 billion, previous year.
For 2026, the company expects consolidated adjusted EBITDA to be between $1.4 billion to $1.6 billion.
In pre-market trading on NYSE, ICL shares are down 4.50 percent to $5.52.
Aktien in diesem Artikel
|ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)
|5,35
|-2,73%
