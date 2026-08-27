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27.08.2026 14:33:40
IDreamSky Technology Limited H1 Profit Falls
(RTTNews) - iDreamSky Technology Limited (08IA.F) released earnings for first half that Dropped, from last year
The company's earnings came in at RMB21.83 million, or RMB0.01 per share. This compares with RMB28.51 million, or RMB0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.7% to RMB718.27 million from RMB685.80 million last year.
iDreamSky Technology Limited earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: RMB21.83 Mln. vs. RMB28.51 Mln. last year. -EPS: RMB0.01 vs. RMB0.02 last year. -Revenue: RMB718.27 Mln vs. RMB685.80 Mln last year.
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