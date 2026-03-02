:be Aktie
If I Could Only Buy 1 ETF In March, This Would Be It
Over the last 50 years, the average S&P 500 member has delivered a 7.7% annualized total return. However, returns among S&P 500 members largely fell into two groups. Companies that paid dividends outperformed the average (9.2% average annual return according to data from Ned Davis Research and Hartford Funds), while those that didn't pay dividends underperformed (4.3%). Meanwhile, the best returns came from dividend growers and initiators (10.2%). Given these returns, if I could buy only one ETF this month, I'd choose the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD). It focuses exclusively on investing in high-yielding dividend stocks that grow their payouts.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
