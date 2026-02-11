IHI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IHI äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,45 JPY, nach 35,37 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 415,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 392,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at