Iledor Exploration: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Iledor Exploration äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Iledor Exploration 12,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at