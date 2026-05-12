ILJIN MATERIALS präsentierte Quartalsergebnisse

ILJIN MATERIALS hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,55 KRW gegenüber -964,000 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat ILJIN MATERIALS 159,80 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Verlust von 102,000 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 172,35 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at