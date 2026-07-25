Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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25.07.2026 12:20:00
I'm Calling It: NuScale Power Stock Will Double as This Catalyst Hits
It's been a tough year for NuScale Power (NYSE: SMR) investors. Since 2026 began, shares of the popular nuclear energy stock have fallen by roughly 45%.NuScale's market cap is now down to just $3.2 billion. That looks like a bargain compared to the company's growth potential. Bank of America believes nuclear energy will be a $10 trillion opportunity in the coming decades. Small modular reactors, or SMRs -- the exact nuclear technology that NuScale specializes in -- are expected to take a big share of that opportunity. NuScale's stock price has struggled in 2026 for several reasons. The biggest, perhaps, has been a lack of tangible catalysts. NuScale has several impressive opportunities in its project pipeline, but there hasn't been much traction in converting these deals into revenue-generating assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)