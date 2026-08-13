|
13.08.2026 06:31:29
ImageONE legte Quartalsergebnis vor
ImageONE hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
ImageONE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 15,47 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14,160 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,79 Prozent auf 109,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!