ImageONE legte Quartalsergebnis vor

ImageONE hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

ImageONE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 15,47 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14,160 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,79 Prozent auf 109,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at