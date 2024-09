Impulsarmer Handel in Zürich: SPI beginnt den Dienstagshandel wenig bewegt

Am Dienstag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,00 Prozent fester bei 15 930,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,148 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,228 Prozent leichter bei 15 893,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 929,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 930,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 893,50 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 15 791,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, lag der SPI bei 16 114,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 14 429,81 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,34 Prozent zu. Bei 16 557,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 24,07 Prozent auf 0,20 CHF), HOCHDORF (+ 8,11 Prozent auf 2,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,40 Prozent auf 0,27 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,98 Prozent auf 9,75 CHF) und Relief Therapeutics (+ 2,09 Prozent auf 2,44 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Addex Therapeutics (-8,04 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (-7,94 Prozent auf 2,90 CHF), Orascom Development (-4,06 Prozent auf 4,02 CHF), Sonova (-3,57 Prozent auf 291,40 CHF) und Xlife Sciences (-1,54 Prozent auf 25,50 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 473 418 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,486 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

