In diese Aktien hat Starinvestor Jeremy Grantham in Q2 2024 investiert

Im zweiten Quartal 2024 verwaltete Jeremy Granthams Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) rund 29,61 Milliarden US-Dollar. In den USA müssen institutionelle Anleger, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, ihre Investitionen vierteljährlich in einem 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC melden. Diese Vorschrift gilt auch für Granthams GMO. Dabei zeigten sich einige interessante Änderungen, die der Starinvestor im abgelaufenen Jahresviertel in seinem Depot vorgenommen hat.

So hat Jeremy Grantham zahlreiche seiner Beteiligungen aufgestockt - und zwar teilweise um mehr als 30 Prozent. Bei einem bekannten Titel aus den Reihen der Magnificent Seven machte er jedoch auch kräftig Kasse und warf mehr als eine halbe Million Aktien aus seinem Depot.

Das folgende Ranking listet die 15 größten Aktienpositionen in Granthams Portfolio auf. Stand der Daten ist der 30. Juni 2024.

Redaktion finanzen.at