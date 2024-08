UBS greift im zweiten Quartal 2024 im US-Aktiendepot bei KI-Titeln wie NVIDIA und Microsoft zu

Im Zuge der Einreichung des 13F-Formulars hat die renommierte Schweizer Großbank UBS kürzlich ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien offengelegt. Diese Positionen stellen den bedeutendsten Anteil im US-Depot der Zürcher Bank dar.

Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) sind Anleger mit einem Anlagewert von mehr als 100 Millionen US-Dollar dazu verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre gehaltenen Positionen zu erstatten. Mit einem Wert von 405 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2024) erfüllt das US-Portfolio der Schweizer Großbank UBS zweifellos die Kriterien für die Einreichung des sogenannten 13F-Formulars bei den Behörden. Im vorherigen Jahresviertel, dem ersten Quartal des Jahres 2024, hatte sich der Depotwert noch auf 401,54 Milliarden US-Dollar belaufen.

Auffällig ist, dass die UBS im zweiten Quartal weiterhin stark auf den KI-Sektor gesetzt hat und in diesem Bereich teils deutliche Anteilsaufstockungen vornahm. Nicht eine Position in den Top 10 des US-Depots wurde reduziert.

Die folgende Rangliste präsentiert die zehn größten US-Aktien, die die UBS im vergangenen Quartal in ihrem Depot hielt. Der Stand der Daten ist der 30. Juni 2024. Zusätzlich investierte die Bank aus Zürich im genannten Zeitraum auch in zahlreiche Optionen und Fonds, die in dieser Rangliste jedoch nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at