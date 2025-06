INDEX-MONITOR: Ionos steigt in MDax auf - Jenoptik steigt in SDax ab

ZUG (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister IONOS aus dem United-Internet-Konzern steigt erwartungsgemäß in den Börsenindex MDAX der mittelgroßen Werte auf. Dort ersetzt das Unternehmen den Technologiekonzern JENOPTIK, der im Gegenzug den Abstieg in den Kleinwerteindex SDAX antreten muss. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend nach US-Börsenschluss über ihre Indextochter ISS Stoxx im schweizerischen Zug mit. Die Analysten von JPMorgan hatten diese Veränderung erwartet. Im SDax ersetzen zudem als Neulinge die Beteiligungsgesellschaft Mutares und der IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) den Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) und das Spezialpharmaunternehmen Medios, die aus dem Index herausfallen. Die Änderungen werden zum 23. Juni wirksam. Änderungen im deutschen Leitindex Dax gibt es keine./men/zb