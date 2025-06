FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos anlässlich des Aufstiegs in den MDax von 39 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zudem habe der Internetdienstleister eine Interessenbekundung u?ber den gemeinsamen Bau und Betrieb einer KI-Gigafactory zusammen mit Hochtief veröffentlicht, schrieb Karsten Oblinger am Montag. Das Thema könne mittelfristig weiteres Potenzial fu?r die Aktie bedeuten./rob/la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





